Today Temperature 20 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 20 June 2026: देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से शनिवार (20 जून, 2026) को 15 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. दक्षिण के राज्यों केरल समेत उत्तर भारत के कई कुछ राज्यों में भी बारिश के साथ 70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.