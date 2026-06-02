Today Temperature 2 June 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 2 June 2026: पश्चिम विक्षोभ ने करीब-करीब आधे भारत के लोगों को गर्मी और भीषण लू से राहत प्रदान की है. वही, केरल में मानसून की एंट्री में थोड़ी देरी हुई है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार (02 जून, 2026) को भी उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मंगलवार (2 जून) को दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी है. उत्तराखंड में भारी बारिश के मद्देनजर चारधाम यात्रा रोकी गई है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा मंगलवार (02 जून, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?