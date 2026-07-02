Today Temperature 2 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 2 July 2026: एक ओर जहां उत्तर भारत के कुछ राज्यों में झमाझम बारिश का इंतजार है तो दक्षिण और पूर्वोत्तर समेत ज्यादातर राज्यों में मॉनसून की बरसात के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. इस बीच राहत की खबर यह है कि मॉनसून अब देशभर में अपना असर दिखाने लगा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अलर्ट के मुताबिक, गुरुवार (2 जुलाई, 2026) को यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. कुछ इलाकों में इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवा चलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.