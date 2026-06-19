Today Temperature 19 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 19 June 2026: मॉनसून 2026 की रफ्तार धीमी पड़ी है. इसकी वजह यह है कि केरल में एंट्री करने के बाद पिछले 2 हफ्तों से मॉनसून 2026 अपनी जगह पर अटका हुआ है. आगामी 4-5 दिनों के दौरान मॉनसून के फिर एक्टिव होने और बारिश होने का अनुमान है. वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से शुक्रवार (19 जून, 2026) को 11 राज्यों में आंधी-बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.