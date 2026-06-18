Today Temperature 18 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 18 June 2026: देशभर में लू करीब-करीब गायब हो चुकी है. महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में चलने का अलर्ट है, अगले 24-72 घंटे में मॉनसून के एक्टिव होने से इसका असर भी कम हो जाएगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से गुरुवार (18 जून, 2026) को आंधी-तूफान और बारिश को लेकर 15 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है. इन राज्यों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी स्पीड 65 किलोमीटर प्रतिघंटे तक पहुंच सकती है. उत्तर भारत की बात करें तो राजधानी दिल्ली के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.