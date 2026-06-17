Today Temperature 17 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 17 June 2026: मॉनसून 2026 के एक्टिव होने, चक्रवाती संचरण और पश्चिमी विक्षोभ के चलते देशभर में मौसम बदला हुआ है. मौसम विभाग ने बुधवार को कई राज्यों में बारिश-आंधी को लेकर ताजा अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार (17 जून, 2026) को यूपी, दिल्ली, बिहार से लेकर 21 राज्यों में बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है, यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.