Today Temperature 17 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 17 June 2026: मॉनसून 2026 के एक्टिव होने, चक्रवाती संचरण और पश्चिमी विक्षोभ के चलते देशभर में मौसम बदला हुआ है. मौसम विभाग ने बुधवार को कई राज्यों में बारिश-आंधी को लेकर ताजा अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार (17 जून, 2026) को यूपी, दिल्ली, बिहार से लेकर 21 राज्यों में बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है, यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 37°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 30°C
अधिकतम : 33°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 36°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 36°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 31°C
अधिकतम : 40°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 30°C
अधिकतम : 40°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 36°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 35°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 37°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 19°C
अधिकतम : 27°C