Today Temperature 17 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 17 July 2026: देशभर का मौसम बदला हुआ है. कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं पर धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है. मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) यूपी और बिहार समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और कुछ मध्य भारतीय क्षेत्रों में मॉनसून बेहद सक्रिय रहने की संभावना है. इसके चलते कहीं पर तेज तो कहीं पर धीमी बारिश हो सकती है. यहां जानें देश के 10 बड़े और अहम शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्य बिंदु
(i) उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा उससे सटे उत्तर ओडिशा–पश्चिम बंगाल तट पर स्थित सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र (Well-marked Low Pressure Area) के प्रभाव से आगामी 7 दिनों के दौरान पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी हिमालयी… pic.twitter.com/rZAsVkfmAi
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 16, 2026
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम: 32°C
अधिकतम: 39°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम: 38°C
अधिकतम: 29°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम: 27°C
अधिकतम: 35°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 32°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 33°C
पटना का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 34°C
रांची में तापमान
न्यूनतम: 24°C
अधिकतम: 29°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम: 26°C
अधिकतम: 31°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम: 30°C
अधिकतम: 37°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम: 22°C
अधिकतम: 28°C