Today Temperature 17 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 17 July 2026: देशभर का मौसम बदला हुआ है. कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं पर धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है. मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) यूपी और बिहार समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और कुछ मध्य भारतीय क्षेत्रों में मॉनसून बेहद सक्रिय रहने की संभावना है. इसके चलते कहीं पर तेज तो कहीं पर धीमी बारिश हो सकती है. यहां जानें देश के 10 बड़े और अहम शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.