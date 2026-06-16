Today Temperature 16 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 16 June 2026: देशभर में मौसम का मिजाज मिलाजुला नजर आ रहा है. एक ओर जहां कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में लू भी चल रही तो वहीं मॉनसून 2026 ने रफ्तार पकड़ ली है. मंगलवार (16 जून, 2026) को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के एक्टिव होने से आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में बारिश होने की चेतावनी जारी हो गी है. IMD ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम समेत देश के 17 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.