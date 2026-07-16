Today Temperature 16 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 16 July 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में पिछले करीब एक सप्ताह से उमस, तेज धूप और भीषण गर्मी का दौर जारी है. मॉनसून के रूठने के चलते पड़ रही गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है. इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है. यहां देश के 10 बड़े और अहम शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.