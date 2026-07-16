Today Temperature 16 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 16 July 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में पिछले करीब एक सप्ताह से उमस, तेज धूप और भीषण गर्मी का दौर जारी है. मॉनसून के रूठने के चलते पड़ रही गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है. इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है. यहां देश के 10 बड़े और अहम शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम: 31°C
अधिकतम: 38°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम: 27°C
अधिकतम: 29°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम: 37°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 31°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम: 35°C
पटना का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम: 34°C
रांची में तापमान
न्यूनतम: 24°C
अधिकतम: 31°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम: 26°C
अधिकतम: 33°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम: 30°C
अधिकतम: 37°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम: 21°C
अधिकतम: 29°C