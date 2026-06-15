Today Temperature 15 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 15 June 2026: देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी, उमस और तेज धूप के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से सोमवार (15 जून, 2026) को यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, मेघालय समेत देश के 13 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी है. मॉनसून की सक्रिय होने दक्षिण के राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में इस पूरे सप्ताह बारिश का दौर जारी रहेगा. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.