Today Temperature 15 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 15 July 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) देशभर में एक्टिव है. मौसम विभाग ने बुधवार (15 जुलाई, 2026) को 22 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान भी आएगा. मौसम विभाग ने तटीय इलाकों के लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है.
मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्य बिंदु
(i) उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर संभावित निम्न दबाव क्षेत्र के गठन के प्रभाव से, आगामी 7 दिनों के दौरान पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में वर्षा गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। 14 एवं 15… pic.twitter.com/Mttm1qvRSL
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 14, 2026
यहां जानिये देश के 10 अहम शहरों में बुधवारवार (15 जुलाई) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
🌧️ IMD Weather Warning !
Under the influence of a likely Low Pressure Area over the north Bay of Bengal, enhanced rainfall activity is expected over East & Northeast India, East Uttar Pradesh, and the Western Himalayan Region during the next 7 days.
⚠️ Isolated extremely heavy… pic.twitter.com/KP55LHtCCy
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 14, 2026
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम: 30°C
अधिकतम: 38°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 31°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम: 37°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 33°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम: 35°C
पटना का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 34°C
रांची में तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 34°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम: 26°C
अधिकतम: 32°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम: 36°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम: 20°C
अधिकतम: 28°C