Today Temperature 14 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 14 June 2026: देश भर में मौसम का मिजाज मिला जुला है. कहीं बारिश हो रही है तो कहीं पर लू से पीछा छूटा तो उमस भरी गर्मी शुरू हो गई है. इस बीच रविवार (14 जून, 2026) से एक बार फिर से बारिश-तूफान का दौर शुरू होने वाला है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ेंगीं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में तो उमस परेशान करेगी, लेकिन राजधानी से सटे यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में रविवार को बारिश और आंधी का अलर्ट है. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.