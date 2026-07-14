Today Temperature 14 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 14 July 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. वहीं पूर्वी राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है. इस बीच मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक कल यानी 14 जुलाई को यूपी, बिहार समेत 21 राज्यों में एक बार फिर से बारिश-तूफान की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, इस दौरान 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज आंधी चलने की भी चेतावनी है. यहां जानिये देश के 10 अहम शहरों में मंगलवार (14 जुलाई) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम : 37°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम : 31°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम : 37°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम: 27°C
अधिकतम : 32°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम : 37°C
पटना का तापमान
न्यूनतम: 27°C
अधिकतम : 32°C
रांची में तापमान
न्यूनतम: 24°C
अधिकतम : 28°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम: 26°C
अधिकतम : 26°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम : 36°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम: 19°C
अधिकतम : 28°C