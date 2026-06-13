Today Temperature 13 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 13 June 2026: मॉनसून 2026 ने देश के कई राज्यों में दस्तक दे दी है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 34°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 34°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 31°C
अधिकतम : 33°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 35°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 37°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 37°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 33°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 36°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 35°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 17°C
अधिकतम : 24°C