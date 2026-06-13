Today Temperature 13 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 13 June 2026: मॉनसून 2026 ने देश के कई राज्यों में दस्तक दे दी है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.