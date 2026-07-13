Today Temperature 13 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 13 July 2026: उत्तर भारत के राज्यों पर दो दिन पहले तक कहर ढा रही मानसूनी बारिश फिर एक बार कुछ कमजोर पड़ती दिख रही है, दिल्ली-एनसीआर में बारिश का नामोनिशान नहीं है तो वहीं राजस्थान के भी ज्यादातर इलाके में मॉनसून के दौरान भी अच्छी-खासी गर्मी पड़ रही है. इस बीच मौसम विभाग ने 14 राज्यों में आंधी-बारिश के साथ तूफान की चेतावनी जाहिर की है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 31°C
अधिकतम : 38°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 31°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 29°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 38°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 37°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 31°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 24 °C
अधिकतम : 29°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 33°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 36°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 19°C
अधिकतम : 29°C