Today Temperature 13 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 13 July 2026: उत्तर भारत के राज्यों पर दो दिन पहले तक कहर ढा रही मानसूनी बारिश फिर एक बार कुछ कमजोर पड़ती दिख रही है, दिल्ली-एनसीआर में बारिश का नामोनिशान नहीं है तो वहीं राजस्थान के भी ज्यादातर इलाके में मॉनसून के दौरान भी अच्छी-खासी गर्मी पड़ रही है. इस बीच मौसम विभाग ने 14 राज्यों में आंधी-बारिश के साथ तूफान की चेतावनी जाहिर की है.