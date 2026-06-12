Today Temperature 12 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 12 June 2026: अलग-अलग वजहों से दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार (12 जून, 2026) को यूपी, बिहार, दिल्ली सहित 15 राज्यों में बारिश-आंधी होगी. 5 राज्यों में ओले पड़ने की भी चेतावनी है. इससे पारा गिरेगा. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 36°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 31°C
अधिकतम : 33°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 35°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 35°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 36°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 37°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 33°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 36°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 36°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 17°C
अधिकतम : 26°C