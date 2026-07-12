Today Temperature 12 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 12 July 2026: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, रविवार (12 जुलाई 2026, को देश के बड़े हिस्से में मानसून एक्टिव रहेगा, जिनमें दिल्ली-एनसीआर भी शामिल है. उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है. IMD के मुताबिक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश हो सकती है. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.