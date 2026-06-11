Today Temperature 11 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 11 June 2026: जहां एक ओर दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2026 बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है. इसके चलते बारिश का सिलसिला वीकेंड तक जारी रहने का अलर्ट है. वहीं, देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने गुरुवार ( 11 जून, 2026) को कई राज्यों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.