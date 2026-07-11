Today Temperature 11 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 11 July 2026: पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत समेत देशभरमें मॉनसून का सितम जारी है. मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का सिलसिला लगातार जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार 15 राज्यों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान 70 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.