Today Temperature 10 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 10 June 2026: देश भर में बदले मौसम के मिजाज के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार (10 जून, 2026) को देश के 17 राज्यों में धीमी से लेकर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है. 11 जून को भी उत्तर-पश्चिम भारत में हल्की से लेकर भारी बारिश हो सकती है. कई जगहों पर इस दौरान 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.