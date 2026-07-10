Today Temperature 10 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 10 July 2026: पूरे भारत में मॉनसून 2026 की बारिश का सिलसिला जारी है. भारी बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को देश भर में मॉनसून 2026 को भी पूरी तरह एक्टिव रहेगा. दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत 18 राज्यों में शुक्रवार को भारी बारिश होगी.