Today Temperature 1 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 1 July 2026: मॉनसून जल्दी ही देशभर को अपनी चपेट में ले लेगा. इसके चलते मौसम विभाग ने बुधवार (01 जुलाई, 2026) को देश के कई इलाकों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है. कुल मिलाकर बुधवार को 15 राज्यों में भारी बारिश के साथ-साथ आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान IMD की ओर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.