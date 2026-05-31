Today Temperature 31 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 31 May 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 24 से 74 घंटों के दौरान दक्षिण में दस्तक देने के लिए तैयार है, वहीं पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से दिल्ली, यूपी और बिहार में बारिश का दौर एक तरह से लौट आया है. IMD ने रविवार (31 मई, 2026) के लिए आंधी-तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. इससे दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अधिकतम तापमान में गिरावट की उम्मीद है. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 से 5 दिनों में मॉनसून 2026 (Monsoon 2026) तमिलनाडु, केरल और आसपास के अन्य हिस्सों में और आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. अनुमान है कि अगले सप्ताह तक हर हाल में मॉनसून की दस्तक दक्षिण के राज्य केरल में हो जाएगी. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा रविवार (31 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?