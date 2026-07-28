Today Temperature 28 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 28 July 2026: देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एक नया मौसम अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों में देश के 22 राज्यों में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव (डीप डिप्रेशन) इस मौसम का मुख्य कारण है. इसके असर से पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक देखने को मिल सकती हैं.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 31°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 29°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 36°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 29°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 34°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 34°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 27°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 28°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 32°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 20°C
अधिकतम : 24°C