Today Temperature 25 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 25 July 2026: देश के कई हिस्सों में मॉनसूनी बारिश से बुरा हाल है. भूस्खलन और बाढ़ के चलते लोगों का हाल बेहाल है.वहीं, दिल्ली-एनसीआर में अभी भी उमस बनी हुई है. दिल्ली में उमस और चिपचिपी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जबकि बिहार से लेकर पहाड़ तक पर बादल झमाझम बरस रहे हैं. IMD के मुताबिक, शनिवार ( 25 जुलाई, 2026) को यूपी-बिहार समेत 16 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है.