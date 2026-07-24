  • Home>
  • Gallery»
  • Today Temperature 24 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 24 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 24 July 2026: फिलहाल देशभर में मौसम सक्रिय है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) के लिए 16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. कई इलाकों में हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. 


By: JP Yadav | Published: July 24, 2026 11:11:40 AM IST

Follow us on
Google News
Delhi Temperature - Photo Gallery
1/3

दिल्ली का तापमान

न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 32°C

You Might Be Interested In
Mumbai Temperature - Photo Gallery
2/3

मुंबई का तापमान

न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 29°C

You Might Be Interested In
Today Temperature 24 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां - Photo Gallery
3/3

चेन्नई का तापमान

न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 35°C

You Might Be Interested In
Tags:
Today Temperature
Today Temperature 24 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Today Temperature 24 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां - Photo Gallery
Today Temperature 24 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां - Photo Gallery
Today Temperature 24 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां - Photo Gallery
Today Temperature 24 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां - Photo Gallery