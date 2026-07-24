Today Temperature 24 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 24 July 2026: फिलहाल देशभर में मौसम सक्रिय है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) के लिए 16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. कई इलाकों में हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.