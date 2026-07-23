Today Temperature 23 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 23 July 2026: मौसमी बदलाव के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है. पूर्वोत्तर के राज्यों और पर्वतीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में लोगों को मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 34°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 28°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 35°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम: 27°C
अधिकतम: 28°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम: 27°C
अधिकतम: 32°C
पटना का तापमान
न्यूनतम: 27°C
अधिकतम: 32°C
रांची में तापमान
न्यूनतम: 23°C
अधिकतम: 26°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम: 24°C
अधिकतम: 27°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम: 26°C
अधिकतम: 33°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 34°C