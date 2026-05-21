Today Temperature 21 May 2026: दिल्ली भट्ठी में तब्दील, कई शहरों में पारा 45°C पार, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Today Temperature 21 May 2026: उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है. दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में पड़ रही है. इस भीषण गर्मी के बीच गुरुवार (21 मई, 2026) को देश के 17 राज्यों में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. वहीं, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम तापमान: 28°C
अधिकतम तापमान: 36°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम तापमान: 27°C
अधिकतम तापमान: 33°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 39°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम तापमान: 28°C
अधिकतम तापमान: 38°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 43°C
पटना का तापमान
न्यूनतम तापमान: 28°C
अधिकतम तापमान: 37°C
रांची में तापमान
न्यूनतम तापमान: 26°C
अधिकतम तापमान: 39°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम तापमान: 28°C
अधिकतम तापमान: 43°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम तापमान: 27°C
अधिकतम तापमान: 44°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम तापमान: 21°C
अधिकतम तापमान: 30°C