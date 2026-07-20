Today Temperature 20 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 20 July 2026 : दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 देशभर में एक्टिव है. तेज बारिश का असर पूर्वोत्तर के राज्य नगालैंड से लेकर उत्तर भारत के जम्मू-कश्मीर तक नजर आ रहा है. देश के कई हिस्सों में मॉनसून की लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है. भूस्खलन के चलते जम्मू-कश्मीर में ही दर्जनभर लोगों की जान जा चुकी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 25 जुलाई तक के लिए नया मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. IMD का कहना है कि उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिनों तक अच्छी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 29°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 34°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 28°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 31°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 29°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 28°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 28°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 30°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 20°C
अधिकतम : 22°C
न्यूनतम : 20°C
अधिकतम : 22°C