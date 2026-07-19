Today Temperature 19 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 19 July 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों को छोड़ दें तो देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है. रविवार (19 जुलाई, 2026) को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अब उत्तर-पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है. मॉनसून के एक्टिव रहने और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम विभाग ने रविवार को यूपी, बिहार समेत देश के 15 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 34°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम: 27°C
अधिकतम: 28°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 34°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 32°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम: 27°C
अधिकतम: 29°C
पटना का तापमान
न्यूनतम: 27°C
अधिकतम: 31°C
रांची में तापमान
न्यूनतम: 24°C
अधिकतम: 29°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम: 27°C
अधिकतम: 35°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम: 21°C
अधिकतम: 25°C