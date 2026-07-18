Today Temperature 18 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 18 July 2026: देश के कई राज्यों में मॉनसून एक्टिव है और बारिश भी रही है, लेकिन उत्तर भारत में झमाझम बारिश का इंतजार है. मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की आशंका जताई गई है. शनिवार (18 जुलाई, 2026) को उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.