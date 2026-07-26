Today Temperature 26 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 26 July 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में एक बार फिर मॉनसून 2026 सक्रिय है. पर्वतीय इलाकों में लैंडस्लाइड और नदियों का जलस्तर बढ़ने का लगातार खतरा बना हुआ है. IMD के अनुसार गुजरात में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, वहीं कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है. बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मानसूनी ट्रफ के कारण उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में व्यापक बारिश का दौर जारी रह सकता है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 35°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 29°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 35°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 32°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 36°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 36°C