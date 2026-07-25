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Love Rashifal 26 July 2026: ‘इश्क है तो शक की गुंजाइश कहां है’ यहां जानें सभी 12 राशियों की लव लाइफ का हाल

Kal Ka Love Rashifal Sunday 26 July 2026: किसे मिलेगा प्यार और किसकी नहीं होगी अपने लव पार्टनर से मुलाकात? और किसका टूटेगा दिन. जानने के लिए पढ़िये मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन? 


By: JP Yadav | Published: July 25, 2026 2:05:37 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

किसी बात पर आपका साथी आपसे नाराज हो सकता है.
कुछ समय से आपका पार्टनर आपके साथ समय बिताना चाहता है.
काम के चलते ऐसा होना संभव नहीं हो पा रहा है.
इससे आपका पार्टनर आपसे कुछ शिकायत कर सकता है.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर अपनी पर्सनल कोई बात शेयर कर सकता है.
जिससे आपका पार्टनर की नजर में सम्मान बढ़ेगा.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे कुछ समय के लिए दूरी बना सकता है.
हो सकता है वह आपके प्यार को चेक करना चाह रहा हो.
ऐसे में सतर्क रहें.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

रविवार का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है.
लव पार्टनर आपके लिए प्रस्तुत रहेगा.
वाणी पर संयम रखें तो रोमांस का भरपूर मजा लेंगे.

Tags:
Love rashifal
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