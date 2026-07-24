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Love Rashifal 25 July 2026: ‘है मोहब्बत तो मत रख मेरी खताओं पर नजर’ यहां जानें सभी 12 राशियों की लव लाइफ का हाल

Kal Ka Love Rashifal Satuday 25 July 2026: किसे मिलेगा प्यार और किसकी नहीं होगी अपने लव पार्टनर से मुलाकात? और किसका टूटेगा दिन. जानने के लिए पढ़िये मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन? 


By: JP Yadav | Last Updated: July 24, 2026 2:08:21 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

शनिवार का दिन आपका अच्छा निकलने वाला है.
 आपका पार्टनर आपके साथ सुखद और सहज महसूस करेगा
शनिवार का दिन पार्टनर के साथ अच्छा बीतने वाला है.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

आपका लव पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर माफी मांग सकता है.
 बहुत दिन के आपसी मतभेद को भुलाकर वह आपके करीब आ सकते हैं.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर के साथ बाहर पिकनिक आदि पर जा सकते हैं.
 मौसम के मिजाज के चलते समय अच्छा रहेगा.
 आपके साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए संभल कर रहें.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

बहुत दिनों से कुछ बात जो उनके मन में चल रही है, आपसे शेयर कर सकते हैं.
आई लव यू सुनकर लव पार्टनर को अच्छा लगेगा.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

आप अपने लव पार्टनर के साथ संभल कर बातचीत करें.
किसी बात पर विवाद हो सकता है.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

आप अपने लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने-फिरने जा सकते हैं.
यात्रा में सावधान रहें.
आप अपने साथी के साथ फंस सकते हैं.

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तुला दैनिक लव राशिफल

शनिवार आपको आपके साथी का भरपूर प्यार मिलेगा.
लव लाइफ के लिए शनिवार का समय अच्छा है.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर के साथ शनिवा का समय अच्छा निकलेगा.
शनिवार को आपका लव पार्टनर आपसे अपने मन की बात कह सकता है.

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धनु दैनिक लव राशिफल

आपका लव पार्टनर आपके साथ शॉपिंग के लिए बोल सकता है.
इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है.

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मकर दैनिक लव राशिफल

आपकी लव लाइफ में कुछ परेशानी आ सकती है.
आपका पार्टनर आपसे संबंध बिगाड़ सकता है.
अच्छा होगा बात को संभालने का प्रयास करें.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

संबंध को बनाए रखने के लिए यह समय ठीक है.
कुछ बातों को इग्नोर करना आपके हित में रहेगा.

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मीन दैनिक लव राशिफल

मौसम के हिसाब से आपके लिए दिन अच्छा रहने वाला है.
आप अपने पार्टनर के साथ घर पर ही फुल एन्जॉय करेंगे.

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Love rashifal
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