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Kal Ka Love Rashifal 9 August 2026: कौन बोलेगा I Love You और किसके आएंगे शादी के रिश्ते; पढ़ें लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal 9 August 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, (9 अगस्त, 2026) को श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ रही है. रविवार (9 अगस्त) को 9 अगस्त को देर रात 2 बजकर 5 मिनट तक हर्षण योग रहेगा। साथ ही रविवार को दोपहर 2 बजकर 44 मिनट तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, एकादशी तिथि रविवार को दोपहर पहले 11 बजकर 6 मिनट तक रहेगी.  ध्यान दें कि कामदा एकादशी व्रत भी रविवार को है. श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रविवार को दोपहर पहले 11 बजकर 6 मिनट तक है, जबकि हर्षण योग रविवार देर रात 2 बजकर 5 मिनट तक है. रविवार (09 अगस्त, 2026) को मेष से मीन राशि के जातकों की लव लाइफ कैसी रहेगी? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी. 


By: JP Yadav | Published: August 8, 2026 7:28:04 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

अपने लव पार्टनर के साथ आप किसी लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं
इस कारण आपका साथी आपके और करीब आ सकता है.
अपने साथी के साथ समय को फुल इंजॉय करें.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपके साथ कहीं बाहर घूमने जा सकता है.
शॉपिंग करने से आपका आर्थिक बजट बिगड़ सकता है.
अपने पार्टनर के साथ आपका दिन अच्छा रहेगा, आपका साथी आपसे प्रसन्न रहेगा.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

आपके परिवार वाले आपके लव पार्टनर के विरोध में जा सकते हैं.
अपने साथी का ख्याल रखें, उनका साथ दें.

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Love rashifal
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