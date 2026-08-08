Kal Ka Love Rashifal 9 August 2026: कौन बोलेगा I Love You और किसके आएंगे शादी के रिश्ते; पढ़ें लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal 9 August 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, (9 अगस्त, 2026) को श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ रही है. रविवार (9 अगस्त) को 9 अगस्त को देर रात 2 बजकर 5 मिनट तक हर्षण योग रहेगा। साथ ही रविवार को दोपहर 2 बजकर 44 मिनट तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, एकादशी तिथि रविवार को दोपहर पहले 11 बजकर 6 मिनट तक रहेगी. ध्यान दें कि कामदा एकादशी व्रत भी रविवार को है. श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रविवार को दोपहर पहले 11 बजकर 6 मिनट तक है, जबकि हर्षण योग रविवार देर रात 2 बजकर 5 मिनट तक है. रविवार (09 अगस्त, 2026) को मेष से मीन राशि के जातकों की लव लाइफ कैसी रहेगी? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.