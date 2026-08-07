Kal Ka Love Rashifal 8 August 2026: किसका लव पार्टनर रूठेगा और किसका होगा ब्रेकअप; पढ़ें लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal 8 August 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार (8 अगस्त, 2026) को श्रवण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पड़ रही है. सुबह 9 बजकर 2 मिनट तक ध्रुव योग रहेगा, जबकि दशमी तिथि शनिवार को दोपहर 2 बजे तक रहेगी. शनिवार की शाम 4 बजकर 51 मिनट तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. शनिवार को ही शाम 4 बजकर 52 मिनट तक रोहिणी नक्षत्र भी विद्यमान रहेगा. शनिवार शनिवार (8 अगस्त, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की लव लाइफ कैसी रहेगी, जानने के लिए पढ़ें लव राशिफल.