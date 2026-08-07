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Kal Ka Love Rashifal 8 August 2026: किसका लव पार्टनर रूठेगा और किसका होगा ब्रेकअप; पढ़ें लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal 8 August 2026:  वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार (8 अगस्त, 2026)  को श्रवण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पड़ रही है. सुबह 9 बजकर 2 मिनट तक ध्रुव योग रहेगा, जबकि दशमी तिथि शनिवार को दोपहर 2 बजे तक रहेगी. शनिवार की शाम 4 बजकर 51 मिनट तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. शनिवार को ही शाम 4 बजकर 52 मिनट तक रोहिणी नक्षत्र भी विद्यमान रहेगा. शनिवार शनिवार (8 अगस्त, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की लव लाइफ कैसी रहेगी, जानने के लिए पढ़ें लव राशिफल. 


By: JP Yadav | Last Updated: August 7, 2026 8:27:39 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

आपका लव पार्टनर आपसे कोई उपहार मांग सकता है.
आपको अपने साथी के साथ शॉपिंग के लिए जाना पड़े.
अपने साथी का ख्याल रखें, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करें.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आपका लव पार्टनर आपको कोई खुशखबरी दे सकता है.
हो सकता है आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला हो.
शनिवार को अपने पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतने वाला है.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आपका लव पार्टनर मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकता है.
बेहतर होगा कि अपने साथी के साथ समय बिताएं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

आपकी कुछ बातें उन्हें पसंद नहीं हैं.
उन बातों को करने से बचें.
वरना आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है.
अच्छा होगा अपने साथी के साथ समय बिताएं.

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Love rashifal
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