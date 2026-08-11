Kal Ka Love Rashifal 12 August 2026: किसका टूटेगा दिल और कौन कहेगा I Love You, पढ़ें लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal 12 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार, बुधवार (12 अगस्त, 2026) को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि (हरियाली अमावस्या) पड़ रही है. इस दिन आश्लेषा नक्षत्र, व्यतीपात योग और चतुष्पाद करण रहेगा. ग्रहण रात 9 बजकर 4 मिनट पर लगेगा और इसका समापन 13 अगस्त की अर्धरात्रि में 1 बजकर 24 मिनट पर होगा. यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में और कन्या राशि में लगने जा रहा है. यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा. बुधवार (12 अगस्त, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की लव लाइफ कैसी रहेगी, जानने के लिए पढ़ें लव राशिफल.