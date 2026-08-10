Aaj Ka Love Rashifal 11 August 2026: किसका होगा ब्रेकअप, कौन करेगा पहली बार प्यार का इजहार? पढ़ें लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 11 August 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को चतुर्दशी तिथि पड़ रही है. मंगलवार को सावन शिवरात्रि पड़ रही है. इस दिन भगवान शिव की उपासना का बड़ा और प्रमुख त्योहार है. मंगलवार को श्रद्धालु शिवलिंग का अभिषेक करेंगे. मंगलवार सुबह 10 बजकर 6 मिनट तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा. मंगलवार को शाम 6 बजकर 51 मिनट तक सिद्धि योग रहेगा. मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की लव लाइफ कैसी रहेगी, जानने के लिए पढ़ें लव राशिफल.