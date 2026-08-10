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Aaj Ka Love Rashifal 11 August 2026: किसका होगा ब्रेकअप, कौन करेगा पहली बार प्यार का इजहार? पढ़ें लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 11 August 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को चतुर्दशी तिथि पड़ रही है. मंगलवार को सावन शिवरात्रि पड़ रही है. इस दिन भगवान शिव की उपासना का बड़ा और प्रमुख त्योहार है. मंगलवार को श्रद्धालु शिवलिंग का अभिषेक करेंगे. मंगलवार सुबह 10 बजकर 6 मिनट तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा. मंगलवार को शाम 6 बजकर 51 मिनट तक सिद्धि योग रहेगा. मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की लव लाइफ कैसी रहेगी, जानने के लिए पढ़ें लव राशिफल. 


By: JP Yadav | Published: August 10, 2026 4:00:23 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

आपका साथी आपके साथ बाहर घूमने फिरने की जिद कर सकता है.
आपका साथ ही कोई विशेष प्रायोजन से आज आपके करीब आएगा.
अच्छा होगा अपने साथी की बातों को महत्व दें. उनके साथ समय बिताएं.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने समय जा सकते हैं.
बहुत दिनों के बाद अपने साथी के साथ बाहर जाना आपके लिए अच्छा रहेगा.
परिवार में चल रहे तनाव के वातावरण से कुछ हद तक आराम मिलेगा.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर के बारे में कुछ बातों को सुनकर आप सतर्क हो जाएंगे.
इस कारण आपका पार्टनर दुखी हो सकता है.
वह आपसे संबंध तोड़ने की विषय में सोच सकता है.
ऐसे में ब्रेकअप हो सकता है.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

अपने लव पार्टनर के साथ आज बहुत अच्छा समय बिताएंगे.
अपने साथी के साथ बाहर कहीं खाने-पीने घूमने के लिए जा सकते हैं.

Tags:
Love rashifal
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