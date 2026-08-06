Aaj Ka Love Rashifal 7 August 2026: प्यार में किसे मिलेगा धोखा और कौन करेगा भरपूर रोमांस; पढ़ें लव राशिफल
Aaj Ka Love Rashifal 7 August 2026 | Love Rashifal Today: वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार (7 अगस्त, 2026) को श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पड़ रही है. नवमी तिथि शुक्रवार को शाम 4 बजकर 38 मिनट तक रहेगी. 7 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 11 मिनट तक वृद्धि योग रहेगा, उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा. शुक्रवार को शाम 6 बजकर 44 मिनट तक कृतिका नक्षत्र रहेगा. शुक्रवार को दोपहर 12 बजकर 11 मिनट तक वृद्धि योग रहेगा, जबकि उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा.
मेष दैनिक लव राशिफल
आपका लव पार्टनर आपके साथ रोमेंटिक मूड में होगा.
साथी का यह अंदाज आज आपको खास प्रभावित करेगा.
आप अपने पार्टनर के प्रति आकर्षित हो जाएंगे.
मौसम के हिसाब से प्रेम-प्रसंग के लिए यह समय अनुकूल है.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
आपका लव पार्टनर बहुत दिन से आपसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहता है.
अच्छा होगा अपने पार्टनर की भावना को समझें उनके साथ समय बिताएं.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
आप अपने लव पार्टनर के साथ मार्केट जा सकते हैं.
उनकी मनपसंद शॉपिंग आपको करनी पड़ सकता है.
अपने साथी के साथ समय बिताएं.
कर्क दैनिक लव राशिफल
आप अपने लव पार्टनर के व्यवहार में काफी कुछ चेंज देखेंगे.
अच्छा होगा अपने साथी से अपने संबंध के बारे में चर्चा करें.
सिंह दैनिक लव राशिफल
आपका लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए राजी हो सकता है.
इस खुशी में आप शाम तक समय बिताएंगे.
कन्या दैनिक लव राशिफल
स्वास्थ्य कारणों के चलते आपका लव पार्टनर काफी परेशान रह सकता है.
अपने साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं.
तुला दैनिक लव राशिफल
आपका लव पार्टनर बहुत दिन से मानसिक तौर से परेशान हैं.
अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है.
कुल मिलाकर का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.
धनु दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार को आप अपने लव पार्टनर के साथ फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं.
आने वाले समय के लिए अपनी जीवनशैली में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं.
मकर दैनिक लव राशिफल
आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है.
किसी की बात पर विश्वास न करें.
अनबन है तो बैठकर सभी पहलुओं पर बात करें.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है.
इसके बाद आपके संबंध में प्रॉब्लम आ सकती है.
आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर के साथ मजबूती से खड़े रहें.
मीन दैनिक लव राशिफल
आपका साथी आपके प्रति वफादार रहेगा.
आप दोनों बैठकर अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करें.