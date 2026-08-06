Aaj Ka Love Rashifal 7 August 2026: प्यार में किसे मिलेगा धोखा और कौन करेगा भरपूर रोमांस; पढ़ें लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 7 August 2026 | Love Rashifal Today: वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार (7 अगस्त, 2026) को श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पड़ रही है. नवमी तिथि शुक्रवार को शाम 4 बजकर 38 मिनट तक रहेगी. 7 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 11 मिनट तक वृद्धि योग रहेगा, उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा. शुक्रवार को शाम 6 बजकर 44 मिनट तक कृतिका नक्षत्र रहेगा. शुक्रवार को दोपहर 12 बजकर 11 मिनट तक वृद्धि योग रहेगा, जबकि उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा.