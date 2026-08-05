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Love Rashifal 6 August 2026: सिंगल की जिंदगी में होगी किसी खास की एंट्री, किसके आएंगे शादी के रिश्ते; पढ़ें लव राशिफल

Love Rashifal 6 August 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार (06 अगस्त, 2026) को कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है. अष्टमी तिथित शाम 06:52 तक है. इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगा. गुरुवार को सूर्योदय सुबह 05:45 बजे और सूर्यास्त शाम 07:08 बजे का है. राहुकाल 02:07 अपराह्न से 03:48 अपराह्न तक रहेगा. नक्षत्रों की बात करें तो भरणी – 08:13 पीएम तक का योग है, जबकि चन्द्रमा आज मेष में संचार करेंगे. सूर्योदय 05:45 प्रात: और सूर्यास्त 07:08 शाम बजे होगा.


By: JP Yadav | Published: August 5, 2026 4:00:39 PM IST

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