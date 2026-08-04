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Love Rashifal 5 August 2026: किसका टूटेगा दिल, किसे पहली बार सुनने को मिलगा I LOVE YOU, पढ़ें लव राशिफल

Love Rashifal 5 August 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार (5 अगस्त 2026) को सप्तमी तारीख पड़ रही है. इसके साथ ही बुधवार को एक ऐसा ही दुर्लभ और शुभ संयोग बनने जा रहा है. यह दिन ज्ञान, सफलता और समृद्धि का यह दुर्लभ संयोग 4 राशियों की सोई किस्मत जगाने आ रहा है, क्योंकि वर्तमान में सूर्य और देवगुरुदेवगुरु बृहस्पति और बुध की युति से त्रिग्रही योग बनने जा रहा है. 


By: JP Yadav | Published: August 4, 2026 3:29:15 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

आपका लव पार्टनर आपकी कुछ बातों के चलते नाराज हो सकता है.
उन्हें मनाने के लिए कोई अच्छा गिफ्ट दें और अपने साथी के साथ समय बिताएं.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

बुधवार का दिन आपका अपने पार्टनर के साथ अच्छा निकलने वाला है.
आप अपने पार्टनर के साथ मौसम का आनंद लेंगे.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

कहीं लॉन्ग ड्राइव पर अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं.
हो सकता है आपका पार्टनर अपने प्यार का इजहार आपसे करे.
शुक्रवार का दिन आपका मनोरंजन और रोमांच से भरपूर रहेगा.

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Love rashifal
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