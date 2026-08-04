Love Rashifal 5 August 2026: किसका टूटेगा दिल, किसे पहली बार सुनने को मिलगा I LOVE YOU, पढ़ें लव राशिफल

Love Rashifal 5 August 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार (5 अगस्त 2026) को सप्तमी तारीख पड़ रही है. इसके साथ ही बुधवार को एक ऐसा ही दुर्लभ और शुभ संयोग बनने जा रहा है. यह दिन ज्ञान, सफलता और समृद्धि का यह दुर्लभ संयोग 4 राशियों की सोई किस्मत जगाने आ रहा है, क्योंकि वर्तमान में सूर्य और देवगुरुदेवगुरु बृहस्पति और बुध की युति से त्रिग्रही योग बनने जा रहा है.