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Love Rashifal 4 August 2026: किसे सुनने को मिलेगा I LOVE YOU और किसका होगा ब्रेकअप, पढ़ें लव राशिफल

Love Rashifal 4 August 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार (4 अगस्त, 2026) को श्रवण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पड़ रही है. मंगलावर को रात 10 बजकर 4 मिनट तक  षष्ठी तिथि रहेगी. वहीं, 4 अगस्त को शाम 7 बजकर 34 मिनट तक धृति योग रहेगा. यह भी जान लें कि मंगलवार को रात 9 बजकर 54 मिनट तक रेवती नक्षत्र रहेगा.  मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाएगा. श्रवण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 4 अगस्त 2026 को रात 10 बजकर 4 मिनट तक रहेगी, जबकि धृति योग 4 अगस्त 2026 को शाम 7 बजकर 34 मिनट है. वहीं, रेवती नक्षत्र  4 अगस्त 2026 को  रात 9 बजकर 54 मिनट तक है.   


By: JP Yadav | Published: August 3, 2026 8:02:43 PM IST

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