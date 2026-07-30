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Love Rashifal 31 July 2026: किसकी जिंदगी में खिलेंगे इश्क के फूल तो किसका टूटेगा दिल, पढ़ें लव राशिफल

Love Rashifal Friday 31 July 2026: सावन महीने का दूसरा दिन शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को पड़ रहा है. शुक्रवार को श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि भी है.  शुक्रवार को सौभाग्य योग और धनिष्ठा नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है. इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में है, जिसके स्वामी शनिदेव माने जाते हैं. शुक्रवार का दिन भी सावन होने के चलते लव लाइफ में या फिर लव लाइफ में एंट्री लेने वालों के लि बेहद खास रहेगा. मेष से मीन तक, यानी सभी 12 राशि के जातकों की लव लाइफ शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को कैसे रहेगी? जानने के लिए पढ़िये सभी राशियों का हाल.

  


By: JP Yadav | Published: July 30, 2026 7:40:18 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope):  सिंगल हैं और आपके दिल में धीरे-धीरे वो उतर रहा है तो समय अनुकूल है.
शादीशुदा लोग अपनी लव लाइफ का मजा ले सकते हैं.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope): सिंगल जातक अगर पसंदीदा शख्स को प्रोपोज़ करने की सोच रहे है तो देर न करें.
हो सकता है आप दोनों का जन्मों का साथ है.
इस साल शादी का योग भी बन रहा है.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope): शुक्रवार को आपका बनाया कोई प्रोग्राम रद्द हो सकता है.
हो सकता है कि यात्रा में विलंब हो.
वाणी पर संयम रखें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते में खटास आ सकती है.

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