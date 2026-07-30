Love Rashifal 31 July 2026: किसकी जिंदगी में खिलेंगे इश्क के फूल तो किसका टूटेगा दिल, पढ़ें लव राशिफल

Love Rashifal Friday 31 July 2026: सावन महीने का दूसरा दिन शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को पड़ रहा है. शुक्रवार को श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि भी है. शुक्रवार को सौभाग्य योग और धनिष्ठा नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है. इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में है, जिसके स्वामी शनिदेव माने जाते हैं. शुक्रवार का दिन भी सावन होने के चलते लव लाइफ में या फिर लव लाइफ में एंट्री लेने वालों के लि बेहद खास रहेगा. मेष से मीन तक, यानी सभी 12 राशि के जातकों की लव लाइफ शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को कैसे रहेगी? जानने के लिए पढ़िये सभी राशियों का हाल.