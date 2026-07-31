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Love Rashifal 1 August 2026: किसे मिलेगा भरपूर रोमांस और किसका होगा ब्रेकअप, पढ़ें लव राशिफल

Love Rashifal 1 August 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार (01 अगस्त, 2026)  को भद्रा योग और राहुकाल रहेगा.शनिवार को सावन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. इसका समापन शनिवार को रात 11 बजकर 7 मिनट पर होगा. इसके अलावा. शनिवार को भद्रा का साया  भी रहेगा. भद्रा सुबह 10 बजकर 52 मिनट से लेकर रात को 11 बजकर 7 मिनट तक है. मेष से मीन तक, यानी सभी 12 राशि के जातकों की लव लाइफ शनिवार (01 अगस्त, 2026) को कैसे रहेगी? जानने के लिए पढ़िये सभी राशियों का हाल.

  


By: JP Yadav | Published: July 31, 2026 3:08:35 PM IST

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