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Aaj ka Mausam 8 August: दिल्ली से असम तक 15 राज्यों में बारिश बनेगी आफत, घर से निकलने से पहले जान लें IMD का अलर्ट

Aaj ka Mausam 8 August: दिल्ली-एनसीआर से  लेकर केरल तक मॉनसून एक्टिव है. इसके चलते तेज बारिश का सिलसिला जारी है. उधर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के पूर्वानुमान के मुताबिक, शनिवार (8 अगस्त)  को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. देश के 15 राज्यों (यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा) में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट है. 


By: JP Yadav | Last Updated: August 8, 2026 9:56:22 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार (8 अगस्त) को मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दिन के दौरान और शाम तक बारिश का अलर्ट है. इसके चलते कई जगहों पर जाम भी लग सकता है, क्योंकि जलभराव होने की आशंका बरकरार है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में में शनिवार (8 अगस्त, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद के अलावा मेरठ, आगरा, मथुरा, कानपुर, मिर्जापुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर,बुलंदशहर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में में शनिवार (8 अगस्त, 2026) को बारिश का येलो अलर्ट है. जहानाबाद, सारण, सिवान, बक्सर, गया, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, भागलपुर और लखीसराय में भारी बारिश-आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में शनिवार (8 अगस्त, 2026) को बारिश होगी. IMD की ओर से राजधानी रांची, पाकुड़, खूंटी, देवघर, धनबाद, साहेबगंज, जमशेदपुर, बोकारो, सरायकेला पलामू, लातेहार, रामगढ़ और लोहरदगा में भारी बारिश का अलर्ट है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में शनिवार (8 अगस्त, 2026) को तूफानी बारिश की चेतावनी है. राजधानी देहरादून को छोड़कर राज्य के नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में शनिवार (8 अगस्त, 2026) को बारिश का अलर्ट जारी है. हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन, कुल्लू, बिलासपुर और शिमला में जोरदार बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में शनिवार (8 अगस्त, 2026) भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. मौसम विभाग की ओर से राज्य की राजधानी जयपुर, टोंक, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, अजमेर और सीकर में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

पंजाब-हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मॉनसून के एक्टिव होने से शनिवार (8 अगस्त, 2026) को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. पंजाब के पटियाला, अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला और संगरूर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

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