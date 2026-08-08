Aaj ka Mausam 8 August: दिल्ली से असम तक 15 राज्यों में बारिश बनेगी आफत, घर से निकलने से पहले जान लें IMD का अलर्ट

Aaj ka Mausam 8 August: दिल्ली-एनसीआर से लेकर केरल तक मॉनसून एक्टिव है. इसके चलते तेज बारिश का सिलसिला जारी है. उधर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के पूर्वानुमान के मुताबिक, शनिवार (8 अगस्त) को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. देश के 15 राज्यों (यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा) में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट है.