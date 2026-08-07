Aaj ka Mausam 7 August: आज होगी तूफानी बारिश, दिल्ली और केरल समेत 15 राज्यों में अलर्ट जारी; जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 7 August: देशभर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के एक्टिव होने के बाद दिल्ली से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक कहीं मध्यम स्तर की तो कहीं पर तेज बारिश हो रही है. असम, गुजरात समेत कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. असम में ही लाखों लोग बारिश के चलते जलभराव और बाढ़ से प्रभावित हैं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार (7 अगस्त, 2026) को राजधानी दिल्ली और इससे सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी है. कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी है, जबकि भारी बारिश के चलते पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है.

*District wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:*

*Issue Time:* 06-08-2026 16:56 Hrs IST

*Validity Time:* 06-08-2026 19:56 Hrs IST

*Red Warnings*: Lightning/Thunderstorms with gusty winds (around 60 kmph) and heavy rain (>15 mm/h) very likely over following… pic.twitter.com/7Dj31JXPSF — India Meteorological Department (@Indiametdept) August 6, 2026

किन राज्यों में होगी बारिश?

यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, गुजरात और महाराष्ट्र में शुक्रवार का बारिश का अलर्ट है.