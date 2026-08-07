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Aaj ka Mausam 7 August: आज होगी तूफानी बारिश, दिल्ली और केरल समेत 15 राज्यों में अलर्ट जारी; जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 7 August: देशभर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के एक्टिव होने के बाद दिल्ली से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक कहीं मध्यम स्तर की तो कहीं पर तेज बारिश हो रही है. असम, गुजरात समेत कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. असम में ही लाखों लोग बारिश के चलते जलभराव और बाढ़ से प्रभावित हैं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार (7 अगस्त, 2026) को राजधानी दिल्ली और इससे सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और  बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी है.  कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी है, जबकि भारी बारिश के चलते पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है. 

किन राज्यों में होगी बारिश? 

यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, गुजरात और महाराष्ट्र में शुक्रवार का बारिश का अलर्ट है.

 


By: JP Yadav | Last Updated: August 7, 2026 5:56:32 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में शुक्रवार को बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, कानपुर, प्रयागराज, देवरिया, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, , वाराणसी और गोरखपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को बारिश-तूफान का अलर्ट है. बिहार के रोहतास, कटिहार, किशनगंज, भोजपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, गया, पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया और बेगूसराय में भारी बारिश और आंधी होने की संभावना जताई है.

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झारखंड में शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को तेज बारिश-आंधी की संभावना है. झारखंड के बोकारो, सिमडेगा, खूंटी, देवघर, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, पलामू और धनबाद में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को बारिश-आंधी का अलर्ट है. नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा में भारी बारिश-तूफानी हवा का अलर्ट जारी किया गया है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में बारिश-तूफान की संभावना है. कुल्लू, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, सोलन, बिलासपुर और मंडी में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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राजस्थान में शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को हल्की बारिश की चेतावनी है. राज्य के करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, फलौदी, शाहपुरा, भरतपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और अलवर में हल्की बारिश की चेतावनी है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

पंजाब-हरियाणा में शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट जारी है. होशियारपुर, चंडीगढ़, बठिंडा, अमृतसर, बरनाला, पठानकोट, फरीदकोट, फिरोजपुर, होशियारपुर और लुधियाना में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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