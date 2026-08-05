  • Home>
  • Gallery»
  • Aaj ka Mausam 5 August: दिल्ली से असम तक भारी बारिश का अलर्ट, किन राज्यों में है बाढ़ का खतरा? IMD ने दिया लेटेस्ट अपडेट

Aaj ka Mausam 5 August: दिल्ली से असम तक भारी बारिश का अलर्ट, किन राज्यों में है बाढ़ का खतरा? IMD ने दिया लेटेस्ट अपडेट

Aaj ka Mausam 5 August:  दिल्ली-एनसीआर समेत देश कई राज्यों में एक बार फिर से दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय है, जिसके चलते कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है. पूर्वोत्तर के राज्य असम और पर्वतीय इलाकों के साथ दक्षिण भारत में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं.  असम में ही लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. उत्तर भारत के कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं. शहरों में भी बारिश का पानी लोगों के लिए दिक्कत बढ़ा रहा है.  इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने बुधवार (5 अगस्त, 2026) को उत्तर भारत के 7 राज्यों तो पूर्वी भारत के 4 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 

15 राज्यों में होगी बारिश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर के अलावा, यूपी, बिहार, , गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.


By: JP Yadav | Published: August 5, 2026 9:25:55 AM IST

Follow us on
Google News
Weather In Delhi NCR - Photo Gallery
1/3

दिल्ली-एनसीआर में मौसम

राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के शहरों में बादल छाए हैं. दिनभर छाए काले बादलों के छाने से रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी. दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में बुधवार (05 अगस्त, 2026) को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का दौर जारी रहेगा.

You Might Be Interested In
Weather in Uttar Pradesh - Photo Gallery
2/3

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में मॉनसून की चाल काफी तेज है. मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. यह सिलसिला 6 अगस्त तक रुक-रुक कर जारी रहने की उम्मीद है.

You Might Be Interested In
weather in bihar - Photo Gallery
3/3

बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार की बात करें तो वहां स्थिति और भी संवेदनशील है. 5 अगस्त को राज्य के कुछ जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या बढ़ सकती है.

You Might Be Interested In
Tags:
Weather Update
Aaj ka Mausam 5 August: दिल्ली से असम तक भारी बारिश का अलर्ट, किन राज्यों में है बाढ़ का खतरा? IMD ने दिया लेटेस्ट अपडेट - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj ka Mausam 5 August: दिल्ली से असम तक भारी बारिश का अलर्ट, किन राज्यों में है बाढ़ का खतरा? IMD ने दिया लेटेस्ट अपडेट - Photo Gallery
Aaj ka Mausam 5 August: दिल्ली से असम तक भारी बारिश का अलर्ट, किन राज्यों में है बाढ़ का खतरा? IMD ने दिया लेटेस्ट अपडेट - Photo Gallery
Aaj ka Mausam 5 August: दिल्ली से असम तक भारी बारिश का अलर्ट, किन राज्यों में है बाढ़ का खतरा? IMD ने दिया लेटेस्ट अपडेट - Photo Gallery
Aaj ka Mausam 5 August: दिल्ली से असम तक भारी बारिश का अलर्ट, किन राज्यों में है बाढ़ का खतरा? IMD ने दिया लेटेस्ट अपडेट - Photo Gallery