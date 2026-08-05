Aaj ka Mausam 5 August: दिल्ली से असम तक भारी बारिश का अलर्ट, किन राज्यों में है बाढ़ का खतरा? IMD ने दिया लेटेस्ट अपडेट

Aaj ka Mausam 5 August: दिल्ली-एनसीआर समेत देश कई राज्यों में एक बार फिर से दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय है, जिसके चलते कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है. पूर्वोत्तर के राज्य असम और पर्वतीय इलाकों के साथ दक्षिण भारत में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. असम में ही लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. उत्तर भारत के कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं. शहरों में भी बारिश का पानी लोगों के लिए दिक्कत बढ़ा रहा है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने बुधवार (5 अगस्त, 2026) को उत्तर भारत के 7 राज्यों तो पूर्वी भारत के 4 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

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15 राज्यों में होगी बारिश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर के अलावा, यूपी, बिहार, , गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.