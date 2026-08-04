Aaj ka Mausam 4 August: यूपी-बिहार में भारी बारिश तो दिल्ली-NCR में येलो अलर्ट जारी, 19 राज्यों में होगी बरसात

Aaj ka Mausam 4 August: दिल्ली-NCR समेत देश भर में मौसम का मिजाज बदल गया है. एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार (04 अगस्त, 2026) को सुबह के दौरान ठीकठाक बारिश हुई. इसके चलते न्यूनतम और अधिकतम दोनों तरह के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. इस बीच पूर्वोत्तर के अलावा देश के कई राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है. वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने मंगलवार (4 अगस्त, 2026 ) को देश के 19 राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है.

कहां-कहां होगी बारिश

पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में IMD की ओर से अत्यधिक भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी है. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी है.