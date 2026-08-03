Aaj ka Mausam 3 August: 75 की स्पीड से चलेगी हवा, बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 3 August: दिल्ली-एनसीआर समेत देश भर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 एक्टिव है, जिसके चलते कुछ जगहों पर जोरदार बारिश हो रही है. वहीं, उत्तर भारत में दिल्ली से लेकर बिहार तक मौसम शुष्क है और बारिश नहीं हो रही है. इस बीच पूर्वोत्तर और पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. खासतौर से असम और गुजरात में बाढ़ की स्थिति बन गई है. इसके चलते सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने देश के 22 राज्यों में भीषण आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है. कई जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना है.