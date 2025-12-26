Delhi Weather: बर्फीली हवाओं से दिल्लीवालों की छूटी कंपकंपी, धड़ाम से गिरा तापमान, IMD ने जारी किया अलर्ट

Aaj Ka Mausam: दिल्ली में बढ़ती ठंड ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है. नया साल आने से पहले ही हाड़ गला देने वाली ठंड पड़ने लगी है. वहीं उत्तर-पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली में तापमान में काफी गिरावट आई है, और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक घना कोहरा और हवा की क्वालिटी में उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया है.