Delhi Weather: बर्फीली हवाओं से दिल्लीवालों की छूटी कंपकंपी, धड़ाम से गिरा तापमान, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi Weather: बर्फीली हवाओं से दिल्लीवालों की छूटी कंपकंपी, धड़ाम से गिरा तापमान, IMD ने जारी किया अलर्ट
Aaj Ka Mausam: दिल्ली में बढ़ती ठंड ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है. नया साल आने से पहले ही हाड़ गला देने वाली ठंड पड़ने लगी है. वहीं उत्तर-पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली में तापमान में काफी गिरावट आई है, और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक घना कोहरा और हवा की क्वालिटी में उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया है.
राजधानी का मौसम
राजधानी दिल्ली में अब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है. उत्तर-पश्चिम से चलने वाली बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली में रात का तापमान तीन डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गिर गया है.
घने कोहरे का अलर्ट
मौसम विभाग के मुताबिक दिन भर तेज़ धूप रहने के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा. मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा.
अचानक गिरा तापमान
वहीं गुरुवार को दिल्ली की स्टैंडर्ड ऑब्ज़र्वेटरी में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री कम है.
आसमान में दिखेंगे बादल
मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. दिन में हल्के बादल छाए रह सकते हैं.
दिल्ली वालों को राहत
वहीं एक अच्छी खबर ये है कि राजधानी में प्रदूषण का स्तर लगातार दूसरे दिन कम हुआ है. तेज़ धूप और तेज़ हवाओं के कारण हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है.
मंडरा रहा अब भी खतरा
लेकिन 24 घंटे के भीतर हवा की गुणवत्ता फिर से बहुत खराब कैटेगरी में जा सकती है. राजधानी में 14 अक्टूबर को हवा की गुणवत्ता खराब कैटेगरी में पहुंच गई थी.